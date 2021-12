47-Jähriger von Baumstamm am Rücken getroffen

Der 47-Jährige führte gemeinsam mit einem Kollegen Holzschlägerungsarbeiten in einem Wald durch. Dabei löste sich gegen 14 Uhr ein, zuvor in einer Baumkrone hängengebliebener, Baumstamm und fiel zu Boden. Der Stamm traf den 47-Jährigen am Rücken. Trotz des Einsatzes eines Notarztes und eines weiteren Arztes konnte der Verunfallte nicht gerettet werden.