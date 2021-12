Hartbergs Rotter spielt gerne wieder den Torjäger

„Ich hätte nichts gegen eine Wiederholung“, lacht der Innenverteidiger, der sich auch heuer wieder – trotz bärenstarker Konkurrenz im Abwehrzentrum – durchgeboxt hat. Mit Mario Sonnleitner, Manfred Gollner, Michael Steinwender und eben Rotter stellen immerhin gleich vier Akteure in Hartberg den Anspruch auf einen Stammplatz. „Die Konkurrenz bei uns ist heuer wirklich groß. Dieser Kampf ums Leiberl spornt uns aber alle extrem an. Ein Zurücklehnen im Training kannst du dir nicht leisten, sonst bist du deinen Platz schnell los“, weiß Rotter, der heute gegen den WAC nach seiner Gelbsperre wieder in die Startelf rutschen dürfte.