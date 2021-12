Vieles neu macht der Sommer 2022

174 Aufführungen in 45 Tagen an 17 Spielstätten: So kann man die Salzburger Festspiele 2022 grob zusammenfassen. Natürlich ist aber viel mehr dahinter. Das Direktorium rund um die scheidenende Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler stellte am Freitagvormittag das Programm des wohl bedeutendsten künstlerischen Festivals der Welt vor.