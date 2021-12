Tiroler attackiert und beraubt: Duo festgenommen

Die Tat hatte sich am 3. November gegen 4 Uhr am Unteren Stadtplatz in Kufstein ereignet. Zwei zunächst unbekannte Täter gingen auf den 32-jährigen Einheimischen los. „Die Männer schlugen und traten auf ihr Opfer ein und raubten ihm eine wertvolle Armbanduhr, seine Brieftasche samt einem dreistelligen Eurobetrag sowie ein Mobiltelefon“, berichtet die Exekutive.