Neue Koalition: Weniger Geld für Grazer Parteien

Die neue Grazer Koalition setzt den Sparstift in den eigenen Reihen an und kürzt die Klubförderung für Rathausparteien um zehn Prozent. Damit lösen KPÖ, Grüne und SPÖ ein erstes Wahlversprechen ein. Das so eingesparte Geld - rund 124.000 Euro - fließt in einen Sozialfonds und kommt Grazern in Notlagen zugute.