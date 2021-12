Dr. Noe: „Drei Viertel aller Frauen leiden daran!“

Eine gesunde Scheidenflora hält Bakterien und Viren in Schach. Gerät diese allerdings aus dem Gleichgewicht, können sich Bakterien vermehren und Beschwerden verursachen. Ein Problem, unter dem viele Frauen leiden, ist der Scheidenpilz. Immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft - dabei betrifft es so viele Frauen und es kann jede Frau bekommen. Was man dagegen tun kann, wenn die Erkrankung immer wieder kommt und was gegen eine weitere Ansteckung hilft, erklärt Dr. Marion Noe, Biochemikerin und Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, im Gesundheitsmagazin-Talk mit Moderatorin Raphaela Scharf. Außerdem erzählt sie von einem neuen Produkt, das bald auf den Markt kommt und Frauen in ihren Beschwerden weitgehend unterstützen soll.