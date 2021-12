Andacht statt Krippenspiel der Ungarn in Oberwart

Erinnerung lebt

Pater Galambos war eine prägende Gestalt für die ungarische Minderheit im Burgenland und wird noch heute verehrt. Er gründete im Jahre 1973 die Bibliothek in Unterwart als größte öffentliche ungarischsprachige Bibliothek Österreichs. Im Anschluss entzündeten die Teilnehmer ihre mitgebrachten Kerzen vor der Erinnerungsbüste des Paters und hielten im stillen Gebet inne. Am Heimweg kam man am Unterwarter Kreuz vorbei und hielt an für ein weiteres kurzes Gebet und für eine Kerze für alle Verstorbenen.