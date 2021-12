Microgreens als Selbstmach-Trend

„Unsere Gäste haben immer öfter gefragt, ob sie so was auch zuhause machen können“, erzählt Benedikt Roos vom Mountain Hotel Luis in Kaprun. Als Hotelier betreibt er in seinem Haus eine Indoor Farm, die für Restaurant Gäste einsehbar ist. „Starter-Kits bieten wir bereits ab 15 Euro an“, so Roos weiter. In 19 bis 22 Tagen erhält man bei richtiger Handhabung aus Saatgut Minipflanzen. Ein schnelles und vor allem sehr nachhaltiges Konzept. Pestizide oder lange Transportwege, kennen die auf wenigen Zentimetern gezüchteten Pflänzchen nämlich nicht.