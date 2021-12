Häftlinge spendeten für Behandlung von „Ludwig“

Vor Kurzem erreichte dem Aktiven Tierschutz ein Notruf: „Ludwig“ ging es sehr schlecht, er befand sich in Seitenlage, das Schlimmste wurde befürchtet. „Ludwig“ wurde in die Tierklinik des Aktiven Tierschutz gebracht und dort mit Infusionen und Medikamenten behandelt. Sein Zustand konnte schnell stabilisiert werden, nach zwei Tagen kam der Kater zurück in die Karlau.