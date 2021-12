Über Weihnachtsgeschenke-Trauma und Traditionen

Mit Cesár Sampsons „A Lovely Little Christmas“ beginnt die schönste Zeit im Jahr mit einem samtweichen Soundtrack. Dabei wagt er sich nicht nur an große Hits wie „All I Want For Christmas Is You“, sondern gibt auch den eigenen Song „A Little Love“ zum Besten. Mit Sasa Schwarzjirg spricht er über große Weihnachtswünsche, die sich nie erfüllt haben, warum er sich zu Weihnachten nichts sagen lassen möchte und wieso er Weihnachten dieses Jahr nicht traditionell verbringt.