Auswertung von 15.000 PCR-Tests pro Tag möglich

„Das neue Labor in Graz steigert unsere Testkapazität nochmals enorm, da an diesem Standort über 100.000 PCR-Gurgeltests pro Woche ausgewertet werden können. Mein großer Appell richtet sich an die Steirer, von dieser Möglichkeit auch Gebrauch zu machen″, unterstreicht Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß. Mit den PCR-Gurgeltests könne man das Sicherheitsnetz noch enger spannen, so Bogner-Strauß weiter, da Infektionen bereits in einem sehr frühen Stadium erkannt werden können. Auf rund 580 Quadratmetern Laborfläche werden die abgegebenen Gurgeltests zuerst in Zehner-Pools zusammengefasst und dann mittels eines automatisierten Systems pipettiert, anschließend erfolgt die PCR-Sequenzierung. Aktuell sind im Labor rund 45 Mitarbeiter mit der Auswertung der abgegebenen Proben beschäftigt.