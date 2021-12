Bauarbeiter bei Sturz von Leiter schwer verletzt

Der 33-jährige Slowene führte auf einer Baustelle in Bairisch-Kölldorf Arbeitstätigkeiten durch. Dabei stürzte er um 7.30 Uhr von einer Holzleiter zirka 1,40 Meter zu Boden bzw. gegen ein Dreibein. Die Rettung transportierte den Bauarbeiter mit einer schweren Verletzung am linken Bein in das Krankenhaus Feldbach. Dort wurde er stationär aufgenommen.