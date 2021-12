Upcycling-Shop gibt alten Stoffen ein neues Leben

Secondhand statt Ressourcenverschwendung

Von Kaffeesäcken bis hin zu Werbeplanen: Die Neo-Gründerin verwertet so ziemlich alles, was sie in die Finger bekommt. „Es gibt so viel Material, welches bereits vorhanden ist. Warum neues anschaffen, wenn man den alten Stoffen eine zweite Chance geben kann?“, so Iskreva-Reisner.