Festung erwacht mit weiblicher Stimme zum Leben

Klaus Reitberger ist nicht nur seit seiner lokalpolitischen Karriere ein bekanntes Gesicht der Festungsstadt. Man kennt ihn seit Jahren auch als Autor und Regisseur etlicher Produktionen des städtischen Theatervereins. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen des Tourismusverbandes vor zwei Jahren mit der Bitte an ihn hergetreten sind, der Festung, der „Burg“ Kufsteins, eine Stimme zu geben. Im Gespräch mit der „Krone“ betont Kulturreferent Reitberger, dass er für den von ihm verfassten Text seitens des TVB ein Honorar in der Höhe von 2000 Euro erhielt und führt weiter aus: „Alle meine weiteren Tätigkeiten in der Funktion als künstlerischer Leiter des Projektes geschehen ehrenamtlich. Ich sehe das als ein von mir getätigtes Geschenk an meine Heimatstadt.“