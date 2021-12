Die 99ers-Fans erwartet ein unterhaltsamer Abend

Besucher dürfen im Lockdown bekanntlich keine live im Liebenauer Bunker dabei sein. Doch um den Eishockey-Fans trotzdem beste Unterhaltung zu bieten, greifen die 99ers nun in die Trickkiste: Das Spiel am Dienstag gegen Villach wird von „Ö3 Callboy“ Gernot Kulis und Christian Schwab kommentiert. Zu sehen ist es ab 19.15 im Programm der ICE Hockey League. Dabei sein lohnt sich in jedem Fall - die Unterhaltung wird sicherlich nicht zu kurz kommen.