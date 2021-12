Pkw krachte gegen Leitschiene: Totalschaden!

Das verunfallte Fahrzeug hatte selbstständig mittels sogenannter “Emergency Call-Funktion" einen Notruf abgesetzt, auf Grund der dadurch vorerst unklaren Lage alarmierte der Disponent folglich zwei Feuerwehren. Nach Ankunft und Rücksprache mit der bereits anwesenden Autobahnpolizei konnte rasch Entwarnung gegeben werden, es wurden glücklicherweise keine Personen eingeklemmt bzw. verletzt. Am Fahrzeug entstand nach dem Einschlag in die rechte Leitschiene jedoch Totalschaden. Vorrangig galt es also, die ausgelaufenen Betriebsmittel am Eindringen in die Kanalisation zu hindern, dies erforderte große Mengen an Bindemittel.