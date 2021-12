Mario Sonnleitner ist Hartbergs Chef-Stabilisator

Der 35-jährige Routinier, der im Sommer von Rapid zur Russ-Elf wechselte, ist aus der oststeirischen Defensive nicht mehr wegzudenken. Das bewies einmal mehr das Spiel in Salzburg: Sonnleitner gibt der Mannschaft Stabilität, gibt lautstark Kommandos. Er ist der Leitwolf und der Chef in der Abwehr, den der Bundesligist so lange gesucht hat. Die knappe 1:2-Niederlage in der Mozartstadt schmerzte aber auch den Haudegen: „Wir haben super verteidigt, Salzburg hat fast keine Chance gehabt. Leider haben wir uns nicht belohnt.“ Was dem Abwehrchef trotzdem Hoffnung für die Zukunft macht: „Die Leistung hat gezeigt, dass wir an den Top-Sechs-Mannschaften dran sind. Das ist wichtig. Der Einzug in die Meistergruppe ist ja unser klares Ziel!“, betont Sonnleitner, der in Hartberg wieder regelrecht aufblüht.