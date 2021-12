Schiri beleidigt! Anzeige gegen BVB-Ass Bellingham

In erster Empörung über die Niederlage wählte Jude Bellingham harsche Worte - und auch Trainer Marco Rose war schlecht auf Referee Felix Zwayer zu sprechen. „Du gibst einem Schiedsrichter, der schon in Spielmanipulationen verwickelt war, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“, sagte der englische Nationalspieler Bellingham beim norwegischen Sender Viaplay Fotball.