Comeback als echte Herausforderung

Während Innsbruck mit dem Heim-0:4 nach Covid-Auszeit bereits die vier Grunddurchgangstreffs mit KAC abhaken kann, prallen die Bulls heute daheim indes erstmals auf die Tiroler. Dabei im Mittelpunkt: Wiedergutmachung für den Freitag-Selbstfaller gegen Nachzügler Pustertal (3:4 n.…P.) und das Comeback von „JP“ Lamoureux. „Das waren lange zwölf Wochen, die ich in Begleitung der Trainer und Physios verbracht habe“, sehnt der 37-jährige Goalie die Rückkehr herbei. „Es war eine echte Herausforderung, ich hatte vorher noch nie so eine langwierige Verletzung. Es galt mir neue Ziele zu setzen, mich Schritt für Schritt zurückzuarbeiten.“ Bis heute, wenn der Amerikaner, der in der Auszeit auch Statistikaufgaben übernahm, gegen die „Haie“ sein erstes Liga-Saisonspiel bestreitet. Und sich auch in der Folge mit Atte Tolvanen (Dauereinsatz seit Anfang Oktober) matchen wird.