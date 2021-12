Skandale in der Kirche: Beten alleine ist zu wenig

Den letzten großen Vorstoß der eigentlichen Reformer bei der Amazonas-Synode vor zwei Jahren wies der Stellvertreter Christi in einem ernüchternden Brief zurück: Nein, nicht einmal in Ausnahmefällen dürfen verheiratete Männer der Eucharistie vorstehen - nur der zölibatäre Priester könne das. Und das Weiheamt für Frauen fürchtet der Papst so wie der Teufel das Weihwasser.