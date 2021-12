Verstärkter Winterdienst soll Radwege freihalten

Im Bezirk Imst wird der Innradweg zwischen der Raststation Trofana bis zur Einmündung der Brennbichlstraße im Gemeindegebiet von Karrösten sowie zwischen dem Bahnhof und der Innbrücke Waldele in Roppen winterdienstlich betreut. Auch der Radweg Via Claudia Augusta ist Teil des Projekts. In Summe werden mehr als zehn Kilometer Radweg verstärkt betreut. „Behinderungen und Beeinträchtigungen“ seien nicht auszuschließen, erklärt Christian Molzer, Vorstand der Abteilung Landesstraßen und Radwege.