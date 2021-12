Klage-Reigen wegen Wagen bei Demo am Landhausplatz

Es war der 21. August 2021: Am Innsbrucker Landhausplatz demonstrierten Hunderte gegen die Machteroberung der Taliban in Afghanistan und die Abschiebepolitik des österreichischen Innenministers. „Auf Bitten der Veranstalter habe ich mit einem Lautsprecherwagen an der behördlich genehmigten Demo teilgenommen“, erklärt Hanser. Doch dem Land war der Demowagen ein Dorn im Auge. Kurze Zeit später flatterte dem Lenker nämlich eine Strafe von 375 Euro ins Haus.