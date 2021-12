Matthias Walkner blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Bei der Rallye du Maroc sowie bei der Generalprobe für die Rallye Dakar zeigt der Kuchler bärenstarke Leistungen. Damit zählt er natürlich auch zu den großen Favoriten Anfang Jänner, wenn die prestigeträchtige Wüstenrallye startet. Im krone.tv-Sporttalk spricht er über das aktuelle „Flow-Gefühl“, was ihn zu 2018 (als er die Motorradwertung gewann) unterscheidet und wie der aktuelle Fahrplan aussieht. Die Rallye Dakar findet seit 2020 in Saudi Arabien statt - ob es für Matthias Walkner einen Unterschied macht? „Lieber gefahren bin ich schon in Südamerika“, so der 35-Jährige, der aber einen Podestplatz in der arabischen Wüste anvisiert.