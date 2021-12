Millionenprojekt: Neues Ortszentrum für Gablitz

Spatenstich im Frühjahr

Am östlichen Zipfel des Areals setzen die Bundesforste ein Projekt mit rund 50 Wohnungen, zwischen 40 und 100 m2 groß, samt Tiefgarage um. Klingender Name: „Mitten in Gablitz – natürlich schön leben“. Tatsächlich in der Mitte von Wohn- und Seniorenzentrum wird der neue Hauptplatz errichtet. Rundherum ein Gemeindesaal, ein Café und Geschäfte sowie Platz für Gewerbe und weitere 102 Wohnungen. „Ein Teil davon für betreutes Wohnen“, so Cech. Bauherr für diesen Abschnitt ist KIBB Immobilien GmbH. Derzeit befinden sich die Projekte noch großteils in der Ausschreibungsphase. Geplanter Spatenstich ist bereits im Frühjahr 2022.