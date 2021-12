Mit köstlichem Keksduft gegen den Corona-Frust

Wenn man immer der Nase folgt, findet man auch blind zu Martina Thomaser in Eggersdorf. Schon von der Straße aus duftet es nach Weihnachtsbäckereien, die seit Allerheiligen die gesamte Wohnsiedlung in eine Duftwolke hüllen. Eine halbe Tonne (!) an Vanillekipferln und Co. bäckt die spätberufene Konditormeisterin bis spät in die Nacht.