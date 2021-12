Drei Prozent mehr Gehalt für Landesbedienstete

Die Bundesregierung hat sich mit der Gewerkschaft am Donnerstagabend auf eine Gehaltserhöhung für den Bundesdienst in Höhe von durchschnittlich drei Prozent geeinigt. Durch eine soziale Staffelung reicht die Spanne von 3,22 Prozent für niedrigere Gehälter bis 2,91 Prozent für höhere Einkommen. Dieser Abschluss wird auch für die Landesbediensteten in der Steiermark übernommen.