Verbreitet Warnstufe 3: Lawinengefahr in Tirol

Deshalb gelte die Lawinengefahrenstufe 3. „Und wir sprechen dabei von einem ‚angespannten Dreier‘, der für Wintersportler schon nahe an die Lawinengefahrenstufe 4 reicht“, so Mair weiter. Die Warnung gelte sowohl für den freien Skiraum als auch für Skigebiete, in denen der Liftbetrieb noch nicht aufgenommen wurde.