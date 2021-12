Mit Auto überschlagen: Tiroler (41) verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 11.15 Uhr: Der Einheimische war auf der Tannheimer Straße in Richtung Weißenbach unterwegs, als der Wagen in einer Linkskurve auf der salznassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. „Der Pkw kam daraufhin über den Fahrbahnrand hinaus, rutschte in eine Entwässerungsmulde und überschlug sich dann. Letztlich kam das Fahrzeug an der Böschung zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Exekutive.