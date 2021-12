Versicherungsbetrug mit Bränden: ein Jahr bedingt

Länger als geplant, dauerte am Donnerstag der Prozess gegen einen 39-jährigen Laakirchener, dem versuchter schwerer Versicherungsbetrug vorgeworfen worden war. Der Trafikant soll, laut Anklage, zu Ostern 2020 in seiner Wohnung Feuer gelegt und seinen Van in einem Waldstück in Roitham abgefackelt haben. Das Auto brannte total aus.