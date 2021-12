123.871 Kärntner haben schon Auffrischungsimpfung

Die Situation in den Schulen

Aktuell sind 140 Klassen geschlossen - bei 99 davon erfolgte die Schließung durch die inzwischen dazu befähigte Bildungsdirektion, bei zehn durch die jeweils zuständige Bezirksverwaltungsbehörde. Weitere 31 Klassen wurden auf Distance Learning gestellt. Laut Bildungsdirektion gab es in dieser Woche in 80 Prozent der Schulen kein positives Testergebnis. Die aktuelle Positivrate nach den PCR-Tests bei den Kärntner Schülerinnen und Schülern beträgt 0,3 Prozent. Vom Land Kärnten wurde nochmal festgehalten, dass es in den Schulen keine Coronaimpfungen geben wird. Geplant ist aber, an den Schulen Informationsmaterial auszugeben.