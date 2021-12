„Dunkler Schatten, der sich über das Leben legt“

Das diesjährige „Dancer Against Cancer“-Fotoshooting lief mit höchstem Sicherheitskonzept ab - das war Organisatorin Yvonne Rueff ganz besonders wichtig: „Die Spitäler sind voll. Wir wollen mit dem Projekt für Kranke sammeln und nicht Kranke erzeugen“, so die Charity-Lady. Heuer unter anderem mit dabei: Star-Schauspieler Sky Du Mont, der für die gute Sache extra nach Wien reiste. Das diesjährige Motto im Kampf gegen den Krebs: Perspektiven. Wie wichtig diese im Leben sind, und wie privilegiert sich unsere Promis fühlen, in Zeiten wie diesen mit Star-Fotograf Manfred Baumann shooten zu dürfen, erfahren sie jetzt bei Adabei-TV.