Geld- und Bewährungsstrafe nach tödlichem Unfall

Der tödliche Unfall auf der Krispler Landesstraße vom 20. August hatte am Donnerstag ein gerichtliches Nachspiel. Ein 25-Jähriger Tennengauer setzte in einer nicht einsehbaren Kurve zum Überholen an und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen 66-jähriger Lenker verstarb noch an der Unfallstelle.