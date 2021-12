Lockdown bremst positiven Trend am Arbeitsmarkt

Offener Brief an Regierungen

Die Betriebe warten nur noch auf den Startschuss, der hoffentlich am 13. Dezember ertönt. Bereits jetzt sind viele Hoteliers äußerst verstimmt und fürchten, dass sowohl Gäste als auch Mitarbeiter in die Schweiz abwandern könnten. Vor allem dann natürlich, wenn am 13. Dezember nichts aus den Aufsperr-Plänen wird. Diese Befürchtungen haben 34 Hoteliers am Arlberg kürzlich in einem Offenen Brief an die Bundes- und Landesregierung formuliert: „Bereits jetzt sind zahlreiche Gäste verunsichert und stornieren vorsichtshalber ihren geplanten Winterurlaub, um auf andere Länder auszuweichen. Treue Stammgäste buchen heute bereits auf die Schweiz um.“ Die Forderung Richtung Wien ist eindeutig: Öffnen - auch wenn es dafür zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen brauche.