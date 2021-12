Ein Bild des „Wilden Kaiser“ als Auktionshit

Trotz Lockdown in Österreich wurde die Dorotheum-Auktion „Moderne“ Ende November mit einer hervorragenden Verkaufsquote von 85 Prozent unter zahlreicher internationaler Beteiligung zu einer der besten in der Geschichte des Hauses. Und das, obwohl man die Ausstellung nur virtuell besuchen und nur telefonisch per Live-Bidding an der Auktion teilnehmen konnte.