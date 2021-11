Mit gutem WM-Ergebnis zu den World Games 2022

Von 6.-8. Dezember findet die Flag Football Weltmeisterschaft in Israel statt. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen hängen die Trauben hoch und ein Top-Platz ist im Visier. Mit einem guten Ergebnis können sich die Flag Footballer für die World Games 2022 in Birmingham (USA) qualifizieren. Im Vorfeld sind Sebastian Wolf und Katrin Mansbart im krone.tv-Sportstudio. Im Talk mit Moderater Martin Grasl geben beide einen tiefen Einblick in die Vorbereitung, ihre Ambitionen und warum Flag Football in Österreich so groß ist.