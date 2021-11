Izzis Vorfreude auf die Rückkehr des Heim-Weltcups

Am Montag ging es für Alessandro „Izzi“ Hämmerle von China zurück nach Europa. Im Gepäck: Das Gelbe Trikot des Weltcupleaders, das sich der 28-Jährige mit dem 13. Sieg seiner Karriere beim Olympiatest in Secret Garden geholt hatte. Als Nächstes steht nun der Heimweltcup im Montafon an.