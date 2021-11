Gegner der Mönchsberggarage hoffen auf SPÖ

Sie klammern sich jetzt an einen letzten politischen Strohhalm und hoffen auf einen Meinungsschwenk bei der SPÖ, die den Bau in der Stadt mitbeschlossen hat. Dazu hat die „Bürgerinitiative gegen den Ausbau der Mönchsberggarage“ nun einen Brief an SPÖ-Chef David Egger geschrieben.