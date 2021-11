26-Jährige attackierte ihre Mitbewohnerin

Das Zusammenleben zweier Frauen, die gemeinsam in der Stadt Salzburg wohnen, dürfte sich erledigt haben. Am Samstagnachmittag gerieten die beiden heftig aneinander. Zunächst nur verbal, wurde eine 26-jährige Salzburgerin später auch handgreiflich. Sie attackierte ihre um ein Jahr ältere Mitbewohnerin aus Zell am See und stieß diese. Die 27-Jährige krachte gegen einen Kasten, stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zuzog.