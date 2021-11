Juventus-Star sauer: „So gewinnen wir gar nichts!“

Die neue Doku „All or Nothing: Juventus“ gewährt tiefe Einblicke in das Geschehen beim Topklub der Serie A und blickt hinter die Kulissen des Vereins während der Saison 2020/2021. Unter anderem sieht man (bei Minute 02:23), wie Star-Verteidiger Leonardo Bonucci die gesamte Juve-Kabine zusammenschreit: „So gewinnen wir gar nichts!“ Diesen und zahlreiche weitere interessante Ausschnitte sehen Sie oben im Video.