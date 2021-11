Lkw-Anhänger bohrt sich in Wiener Linienbus

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf geschah der Unfall gegen 6.45 Uhr in der Siemensstraße. Der mit insgesamt drei Menschen besetzte Bus prallte, nachdem er aus einer Haltestelle gefahren war, gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw. Dessen Anhänger bohrte sich in der Folge durch die Frontscheibe in den Innenraum des Busses.