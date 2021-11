Tiroler Räumdienst „für Wintereinbruch gerüstet“

Land baut auf Feuchtsalzstreuung

Auch heuer wieder werde das Land verstärkt auf Feuchtsalzstreuung setzen. „Die Verwendung von Sole senkt den Salzbedarf erheblich. Zudem wirkt das Auftaumittel sofort. Das ist sparsam und umweltfreundlich“, erklärt Geisler. In den Straßenmeistereien Zams und Matrei in Osttirol seien die bestehenden Soleanlagen ausgetauscht und auf eine Kapazität von je 20.000 Litern ausgebaut worden. In der Straßenmeisterei Wörgl wurde ein Lagertank für 30.000 Liter Sole errichtet. Insgesamt gebe es in Tirol damit 22 Soleanlagen.