Riesenandrang auf die Loipentickets in Seefeld

Langlaufen scheint in Pandemiezeiten eine beliebte Sportart zu sein. Jedenfalls wurden heuer auf dem Seefelder Plateau so viele Saisonkarten wie noch nie verkauft. Viele nutzen bereits die 1,3 Kilometer lange Kunstschneeloipe in der Leutasch, die seit 14 Tagen in Betrieb ist. Weitere Loipen sollen demnächst öffnen.