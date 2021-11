Weihnachtsgeld in voller Höhe auch bei Kurzarbeit

Mit dem vierten Lockdown müssen auch wieder zahlreiche Betriebe in Kurzarbeit. Der Zeitpunkt ist gerade in der Vorweihnachtszeit ungünstig, denn oft kommt man nur mit dem doppelten Gehalt gut durch die Feiertage. Aber wie sieht es mit der Sonderzahlung für Beschäftige in Kurzarbeit aus? Die Arbeiterkammer klärt auf.