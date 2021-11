Klebow: „Viele Entertainer haben Depressionen“

Als „Soko Donau“-Star ist Lilian Klebow weit über unsere Grenzen hinaus bekannt. Doch nun lässt sie mit ihrem Debüt als Autorin aufhorchen. Dabei packt sie Intimes aus: warum sie nahe am Burnout war, ihre Kindheit zum Unglücklichsein beigetragen hat und sie fast die Freude am Beruf verloren hat? Darüber schreibt sie emotional und ehrlich in „Reise zurück zu mir“.