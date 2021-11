„Keine Weltüberraschung, dass wir ausscheiden“

Damit ist das Europa-League-Abenteuer von Sturm in der Todesgruppe, einer versteckten Champions-League-Gruppe mit Monaco, Eindhoven und Sociedad, nach der Gruppenphase zu Ende, gibt‘s auch kein Weiterkommen in die Conference League. „Es ist keine Weltüberraschung, dass wir ausgeschieden sind, wir waren krasser Außenseiter“, so Ilzer. „Wir wollten überraschen, das ist uns etwa in Sociedad gelungen. In manchen Phasen des Spiels hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt. Sie nimmt wertvolle Erfahrungen mit. Jetzt wollen wir uns in der Liga so präsentieren, dass wir nächstes Jahr wieder auf dieser Ebene performen können.“