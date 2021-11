Fit durch den Lockdown mit digitalen Workouts

Deshalb startet die Sportunion eine digitale Bewegungsoffensive. „Der neuerliche Lockdown ist für Burgenlands Sport leider ein harter Schlag. Viele Sportvereine haben sich in der Krise jedoch zu digitalen Pionieren weiterentwickelt. Mit ihnen bieten wir deshalb kostenlose und interaktive Livestream-Einheiten an, wobei jeder teilnehmen kann“, so die Sportunion-Präsidentin Karin Ofner.