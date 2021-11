Carl Ackered: „Ich habe einen Freund verloren“

Carl Ackered ist ein ganz normaler Typ. „Ich sitze gerne am Balkon und löse Kreuzworträtsel“, lacht der Eishockey-Profi der 99ers, der es am Eis hingegen faustdick hinter den Ohren hat. Beispiel gefällig? Letztes Jahr in Trencin, in der slowakischen Liga, erzielte der 30-jährige Schwede 58 Punkte in 60 Spielen. Und das wohlgemerkt als Verteidiger. „Letzte Saison ist bei mir einfach alles aufgegangen. Jeden Abend habe ich dieses unglaubliche Gefühl gehabt, jeder Puck ist ins Tor gefallen. Es lief wirklich gut – auch dank meiner tollen Mitspieler.“