NÖ-Spitäler: Kritische Marke wurde überschritten

In Zahlen bedeutet das: Von insgesamt 334 in den Landeskliniken zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind aktuell 114 mit Covid-19-Patienten belegt, 138 mit Nicht-Covid-Patienten, womit derzeit noch 82 freie Betten vorhanden sind. Seit Mittwoch hat sich die Zahl der Intensivpatienten in Niederösterreich um fünf erhöht.