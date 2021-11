„Der Abschied von den Giants war hart!“

Schon in den letzten Jahren bekam er Angebote - auch aus dem Ausland. Heuer waren’s unter anderem Wien und Tirol. „Ich behalte aber meinen Job in Graz, daher war Wien logisch“, erzählt Schnurrer. Dreimal die Woche wird trainiert. „Dienstags kann ich nicht immer dabei sein, von Donnerstag bis Sonntag bleibe ich in Wien.“