Diese 10 Promis ziehen ins Dschungelcamp 2022

„Manta, Manta“-Star trifft auf „GZSZ“-Liebling

Mit dabei sein wird, wenn es wieder heißt „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ demnach auch Schauspielerin Tina Ruland. Die 55-Jährige ist vor allem durch ihre Rolle in „Manta, Manta“, in dem sie 1991 an der Seite von Til Schweiger spielte, bekannt. Mit ihr am Lagerfeuer über hoffentlich viel Persönliches plaudern wird Schauspiel-Kollegin Anouschka Renzi.